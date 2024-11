„Me hakkame Venemaa ja Ukraina kallal väga tõsiselt tööd tegema. See peab lõppema. Venemaa ja Ukraina peab lõppema,“ ütles Trump, vahendab CNN. „Kas nad on sõdurid või nad on inimesed, kes istuvad linnades, me kavatseme selle kallal tööd teha.“