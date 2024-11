Mitu väljaannet lõpetab Muski juhitud sotsiaalmeediaplatvormi X-i kasutamise

„Arvame, et X-is olemise negatiivsed küljed kaaluvad nüüd üles eelised ja, et ressursse saaks paremini kasutada meie ajakirjanduse edendamiseks mujal,“ ütles Guardian oma veebisaidil avaldatud juhtkirjas.

Eraldi lahkub Muskile kuuluvast sotsiaalmeediaplatvormist ka endine CNN-i ankur Don Lemon. „Kunagi uskusin, et see on koht ausaks aruteluks ja aruteluks, läbipaistvuseks ja sõnavabaduseks, kuid nüüd tunnen, et see ei täida seda eesmärki,“ ütles Lemon postituses.