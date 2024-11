Vene koraanipõletaja astus taas kohtu ette riigireetmissüüdistuste tõttu

Õigusaktivistide sõnul on Žuravel poliitvang ja nad mõistsid hukka vägivalla tema vastu vahi all viibitud aja jooksul. Enne esimest kohtuotsust käis kinnipeetud Žuraveli vanglas peksmas Kadõrovi tollal 15-aastane poeg Adam.

Venemaal on riigireetmise ja spionaaži juhtumite arv hüppeliselt kasvanud pärast Moskva vägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sihikule on võetud nii Kremli kriitikuid, sõltumatuid ajakirjanikke kui ka teadlaseid, mis on saanud palju kriitikat inimõigusrühmituste poolt.

Venemaa laiendas riigireetmise juriidilist määratlust, et see hõlmaks ka ebamääraselt määratletud „abi“ osutamist välisriikidele või -organisatsioonidele. See tähendab, et iga välismaalastega kontakteeruvat isikut võib vastutusele võtta.