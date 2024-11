Ministeerium vaeb Tallinna ringraudtee eriplaneeringu lõpetamist

Valitsus algatas mullu jaanuaris Tallinna ringraudtee rajamiseks riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Praeguseks on planeeringuga tegelemine aga varjusurma vajunud ja planeeringualade omavalitsused teadmatuses, mis edasi saab. „Olen kuulnud, et see tahetakse lõpetada, aga midagi kindlat ei ütle keegi,“ sõnas üks Harjumaa vallajuht Delfile.