Politsei karistas üht Kohtla-Järve ehitusettevõtet ja seal ebaseaduslikult töötanud välismaalasi

Suve lõpus kontrollisid Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud üht Kohtla-Järve ehitusettevõtet ning avastasid sealt viis Valgevene ja kaks Kashastani kodanikku, kellel puudus seaduslik alus Eestis töötamiseks. Seitsme välismaalase suhtes alustati väärteomenetlust ning neile määrati välismaalase seaduse rikkumise eest 200-eurosed rahatrahvid.

Lisaks lõpetati rikkujate viibimisaeg ennetähtaegselt, neile koostati ettekirjutused riigist lahkumiseks ning kohaldati Eesti Vabariiki sissesõidukeelud varieeruvalt üks kuni kolm aastat. Seejärel lahkusid välismaalased Eestist.

Ida prefektuuri migratsioonijärelevalvetalituse juht Erik Liiva peegeldas, et muuhulgas võeti vastutusele ka ettevõte, mis välismaalastel Eestis ebaseaduslikult töötada võimaldas. „Kusjuures sama ettevõte on varasemaltki sarnaste rikkumistega silma paistnud. Mullu maikuus avastasime niisamuti, et konkreetne ehitusettevõte võimaldas välismaalastel rikkuda Eestis töötamise tingimusi,“ rääkis ta.

„Toona alustati ettevõtte suhtes väärteomenetlus ning selle käigus määrati ettevõttele karistuseks rahatrahv 2000 eurot. Kahjuks aga neile määratud karistus ettevõtte juhte seaduskuulekale käitumisele ei mõjutanud ning nad võimaldasid taas välismaalastel Eestis seadusliku aluseta töötada,“ rääkis Liiva ja lisas, et tema sõnul alustati ka sel korral ettevõtte osas menetlust ning selle raames määrati ettevõttele rahaline karistus 24 000 eurot.

Liiva sõnul peaks välisriigist töötajate värbamisel tööandja kindlasti tegema piisavat teavitustööd, et inimeste töötamine Eestis oleks seaduslik. „Tööandja peaks kindlasti olema huvitatud sellest, et vältida tahtlikke või tahtmatuid õigusrikkumisi ning parendada koostööd tööandja ja –võtja vahel. Muidugi on see ka inimese enda vastutus, sest iga välismaalastest töötaja on kohustatud jälgima, et tema viibimine ja töötamine Eestis oleks seaduslik,“ ütles ta.