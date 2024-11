Riigikaitsekomisjon koostab raporti riigi valmisolekust julgeolekuohtudeks. Kiili: sisulist sõnastust täpsustati

Endine kaitseliidu ülem Kiili ütles istungi järel Delfile, et kuigi sõnastuses tehti täpsustusi, jääb raporti peamine eesmärk samaks. „Edasi hakkab raportöör koostama töökava, paneb kokku töögrupi, hakkab tegema kuulamisi, analüüse, lugemisi – töömaht on väga massiivne,“ märkis ta.

Tema sõnul oli poleemika, mis raporti tegemise ettepanekuga kaasnes, asjatu. „See on riigikogu tavaline töövorm, see on seadusega pandud ülesanne, mida me hakkasime täitma. Vahepeal lihtsalt seda ei tehtud,“ sõnas Kiili. „Ma ei oleks eales arvanud sellist kõrgendatud huvi.“

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ütles, et tuleval aastal on kavas kaasajastada Eesti julgeolekupoliitika alused, komisjon peab sellesse protsessi panustama ja esitama oma soovitused ning see ongi raporti eesmärk. Ta lisas, et riigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine on hädavajalik kiiresti muutuvas julgeolekukeskkonnas.