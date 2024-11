Michal: kaitseplaanide elluviimiseks peame tõstma NATO riikide kaitsekulud vähemalt 2,5 protsendini

Michali sõnul näib talle, et ka USA-s valitseb arusaam, et Euroopa peaks end suutma rohkem ise kaitsta. Ta lisas, et ka Ühendkuningriigid plaanivad kaitsekulud 2,5 protsendile tõsta. „Mulle tundub, et arusaamine, et kahest protsendist enam ei piisa, on üleüldine,“ sõnas Michal Delfile, täpsustades kohe, et siiski mitte igas riigis. „On ka neid, kes tahaks rahutuvi kombel lennata riikidesse, kus meie väärtusi ei jagata,“ möönis ta.