Iraan teatas, et avab kliiniku pea katmisest keelduvate naiste „ravimiseks“

„Hidžabi eemaldamise ravi kliiniku“ avamisest teatas vooruslikkuse edendamise ja pahede ärahoidmise ametkonna Teherani peakorteri naiste ja perekonna osakonna juhataja Mehri Talebi Darestani, kelle sõnul pakub kliinik „teaduslikku ja psühholoogilist ravi hidžabi eemaldamise vastu“, vahendab Guardian.

Suurbritannias baseeruv Iraani ajakirjanik Sima Sabet, keda eelmisel aastal tappa üritati, ütles, et see samm on häbiväärne, ja lisas: „Mõte, et luuakse kliinikud varjamata peaga naiste „ravimiseks“, on külmavärinaid tekitav, sinna eraldatakse inimesed ühiskonnast lihtsalt valitseva ideoloogiaga mittekohandumise pärast.“

Iraani inimõiguste jurist Hossein Raeesi ütles, et mõte luua kliinik, et ravida naisi, kes ei järgi hidžabiseadusi, ei ole kooskõlas ei islami ega Iraani seadustega. Raeesi sõnul on ärevust tekitav, et teade tuli just sellelt ametkonnalt, sest see allub otse Iraani kõrgeimale juhile, ajatolla Ali Khameneile.

„See ei ole kliinik, see on vangla. Meil on raskusi ots otsaga kokku tulemisega ja meil on elektrikatkestused, aga see riik muretseb ühe riidetüki pärast. Kui kunagi on aeg meil kõigil tagasi tänavatele minna, siis nüüd või nad panevad meid kõiki luku taha,“ ütles üks noor naine Iraanist.

Iraani riiklik meedia teatas varem, et naistudeng, kes vahistati Teheranis enese tänaval pesuväele võtmise eest teadete kohaselt protestiks turvameeste rünnaku vastu hidžabiseaduse väidetava rikkumise tõttu, viidi psühhiaatriahaiglasse.

Inimõiguslased, sealhulgas Amnesty International, ütlevad, et on tõendeid, et meeleavaldajate ja dissidentide vastu kasutatakse vägivalda ja sunniviisilist ravimite manustamist ning võimud kuulutavad nad vaimselt ebastabiilseteks ja paigutavad riiklikesse psühhiaatriahaiglatesse.

