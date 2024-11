Eelmisel sajandil algust teinud baltisaksa tööstur järeltulija on Raplamaa suurim tööandja

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris kontserni tütarettevõte ja Raplamaa suurim tööandja, kes pakub tööd 220 inimesele. Toorainena kasutatakse ainult Eestimaa kaske ja metsaomanikud võivad olla kindlad, et tarnitud puit töödeldakse kvaliteetseteks RIGA logoga vineer toodeteks.

Põhifookus on teha kvaliteetset toodangut, nii nagu klient on soovinud, ning plaan on olla sama edukas või edukamgi, kui oldi eelmisel aastal. Toodangu kõrvalt on Kohila Vineerile väga oluline ka see, et inimestel oleks ettevõttes hea töötada. Firma on peresõbralik, paindlik ja hoolib töötajate vaimsest tervisest.

Kõik koos!

Üks oluline märksõna ettevõttes on ühised üritused, mis toovad kogu kollektiivi kokku ja loovad meeskonnatunnet. Kohila Vineeris on alati midagi toimumas, olgu need siis tähtpäevade tähistamised, suvepäevad, kuhu on kõik töötajad oodatud kogu perega või töötajate jõulupidu, kus tunnustatakse parimaid ning tänatakse staažikaid tänukirjade ja kinkekaartidega või avatud uste päevad. Töötajate tervis ja heaolu on ettevõttele oluline, seega saavad kõik kasutada spordikompensatsiooni.

Hiljuti viis ettevõte läbi küsitluse, et saada teada, mis töötajatele veel korda läheb. „Meil on inimesi üle kahesaja ja igaühel võib hea mõte peas olla, kuidas hüvitiste süsteemi veelgi paremaks teha,“ sõnab ettevõtte inimressursi juht Anu Õun. „Kuulame ära kõik ettepanekud ja vaatame, mida saame kasutusele võtta.“

Kuidas on Töötukassa teile abiks olnud?

„Mina töötan Kohila Vineeris 2016. aastast ja olen kogu selle aja saanud Töötukassaga koostööd teha. Olin alles kaks kuud töötanud, kui Töötukassa minuga ühendust võttis. Saime kokku ja rääkisime kõik võimalused läbi, sest me tegelikult tol hetkel ka väga palju värbasime,“ meenutab Õun. „Tehas oli siis piltlikult karjääri alguses ja ühe aastaga me tohutult laienesime. Ma võtsin tööle umbes kolmsada inimest ja Töötukassa inimesed pakkusid nende leidmisel abi.“