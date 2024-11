25-aastane Kunda Südamekodu juhataja Andri räägib, milline on tegelikult elu hooldekodus

Aga anname ka oma töötajatele võimaluse õppida lisaks, täiendada ennast. Muidugi püüame kollektiivis leida hetki koosolemiseks: näiteks võtame iga päev 30 minutit, kui ei räägi ainult töömuredest, vaid ka isiklikest asjadest, jagame naljalugusid – see muudab tiimi ühtsemaks. Mina küpsetan igal esmaspäeval oma töötajatele midagi head. Lisaks on meil võimalus külastada teisi Südamekodusid ja teistelt õppida.

Valdkonna tippspetsialiste on Kundas leida keeruline – lihtsalt piirkond on selline. Hooldustöötajaid, kellel pole kolmandat või neljandat taset, vaid on lihtsalt hooldustöötaja koolituse läbinud, leiab kindlasti.

Väga palju sõltub personalist ja töötajate enda tahtest panustada. Päris kõik ei sobi hooldustööd tegema, see on kindel. Hea teenuse ja kvaliteedi aluseks on muidugi kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad. Peame oma töötajaid hoidma ja siis on ka elanikud hoitud.

Kundas on meil väike Südamekodu: 60-65 elanikku ning personal on kokkuhoidev ja püsiv. Töötamiseks on meil väga hea muster: korruse peale üks hooldaja ja abihooldusteenindaja, lisaks tugipersonal: majandusjuhataja, hooldusjuht, kokad, tegevusjuhendaja ja juhataja. Kindlasti on piirkondi, kus napib personali, kuid üldiselt on hooldustöö täna palju lihtsam kui vanasti juba seetõttu, et meeskond on suurem – see tagab ka parema teenuse kvaliteedi. Samuti on hooldustöötajatele loodud palju tehnilisi abivahendeid, mis tähendab, et töö ei ole ka füüsilist jõudu nõudev.

Mainisid, et igale inimesele see töö ei sobi. Milliseid omadusi või inimtüüpi on vaja, et eakatega töötada?

Esiteks on vaja empaatiat. Kindlasti peab jaguma julgust teha ka väga keerulistel hetkedel iseseisvalt otsuseid – hooldaja töös on see väga oluline. Kasuks tuleb loomingulisus ja hea suhtlemisoskus. Meil on tõesti toredad inimesed tööl, eri vanuses ja eri taustaga. Noored on väga ägedad, sütitavad meid, ja natuke vanemad jälle arendavad oma kogemusega. Eakatekodusse tööle tulles ei pea olema kindlat tausta, küll võiks olla inimlik, empaatiline, sõbralik. Natuke lapsemeelne võiks ka olla.

Kuidas lapsemeelsusest kasu on?

Eakas on tihtipeale mõnes mõttes väikese lapse moodi, eriti kui on tegemist näiteks dementsussündroomiga inimesega. Ta ei mäleta, mis on eile olnud või mida oleme juba rääkinud. Surmtõsiselt temaga rääkida ei saagi. Kui oled natuke lapsemeelne, teeb see nii enda kui eaka päeva rõõmsamaks.

Millised müüdid selle töö ja valdkonna juurde käivad? Kas mõni vastab tõele ka?

Ma ei taha isegi neid müüte kõva häälega välja öelda: kes ei ole ise meie majades käinud, tulgu ja vaadaku. Müüdid on müüdid ja päriselu on hoopis teine! Eakatekodus käib väga aktiivne elu.

Ma viskan õhku sellise arusaama, et eakatekodu töö on raske.

Kindlasti on selles töös asju, mis võivad tuju ära viia, aga lõpuks sõltub see ikkagi inimesest endast. Ma ei saa öelda, et mu töö oleks raskem kui mõni muu töö. Hooldustöös on asju, mis võivad olla vahel emotsionaalselt rasked, kuid see, kui palju eakad annavad teineteisele tuge või kui tänulikud ja emotsionaalsed on eakad hoolduspersonaliga, on liigutav.

Sotsiaalne pool on oluline, samuti on eakale mõnikord just väga oluline see, et tal oleks toanaaber – keegi ei taha ega peagi üksi olema. Alles hiljuti pidi üks elanik kahesesse tuppa üksi jääma. Ei möödunud poolt tundi, kui ta tuli küsima, millal juba uus naaber tuleb. Toanaaber annab sellises vanuses kindlust ja turvatunnet.