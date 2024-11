„Ootame tööle puhastusteenindajaid, traktoriste, hooldustehnikuid ja kinnisvarahaldureid – igaühele leidub sobiv amet!“

Tegutseb üle kogu Eesti

Stell on kinnisvarakeskkonna juhtimise ettevõte, mis on tükk maad vanem kui tema nimi. Ettevõte alustas Eestis tegevust 1995. aastal ESS Puhastusteenuste nime all. Tänaseks pakub Stell teenuseid üle kogu Eesti: esindused paiknevad Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Tartus, Viljandis, Kuressaares ja Haapsalus.