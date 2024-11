Tipptehnoloogiat tootva ettevõtte finantsjuht: igal töötajal on unikaalne väärtus!

Mis ettevõttega on tegu?

„Rõõm on märkida, et Incap Electronics Estonia OÜ-l täitus 17. jaanuaril 24 aastat ettevõttena Saaremaal,“ sõnab Tampuu. Nimelt on Incap Electronics Estonia Soome päritolu elektroonikaettevõte, mis avas oma Eesti haru Saaremaal 2000. aastal. Selle ajaga on ettevõte valdavalt kasvanud, andes täna tööd 143 inimesele.

Igapäevaselt on ettevõtte strateegiline fookus elektroonika tootmisteenusel – nende tooteid võib leida kaugloetavatest elektriarvestitest, tänavatel sõitvatest kergliikuritest, Eesti erinevate piirkondade nutikatest tänavavalgustitest ja ka enamikest uutest hübriid- ja elektrilaevadest ning rallisimulaatoritest. Samuti hooneautomaatika toodetest ja erinevatest keskkonnamõõtmissüsteemidest.

Incap Electronics on börsiettevõte, peakontor asub Helsingis. Tütarettevõtted on Eestis, Indias, Suurbritannias, Slovakkias ja USA-s. Kokku töötab viies tehases 2290 inimest.

Meeskond kui pere

Tipptehnoloogia taga on hästi toimiv meeskond, mida ettevõte peab oma suurimaks väärtuseks. „Töötajate väärtus ei ole üheselt mõõdetav – iga töötaja unikaalsus seisneb ettevõtte jaoks selles, millist informatsiooni ta valdab, millised on tema kogemused ning kui innovaatiline ja pühendunud ta on ning selles on omakorda suur roll tööandjal,“ märgib Tampuu.

Seetõttu on ettevõte seisukohal, et oma töötajaid tuleb väga hoida. „Oleme loonud võimalused, et ühildada ja hoida tasakaalus pere- ja tööelu, loonud turvalise keskkonna, kus vastastikune austus on töökultuuri igapäevane osa,“ räägib Tampuu.

Ettevõte peab ka oluliseks toetada töötajate tervist nii füüsilisel kui vaimsel tasandil ning rikastada tööpäevasid ühisüritustega, mis loovad ühiseid mälestusi ja suurendavad meeskonnatunnet veelgi enam.