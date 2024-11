Hiiumaa Pagar: tahame, et ka 100 aasta pärast saaksid hiidlased kasvada üles kodusaarel küpsetatud leivaga

Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ on Hiiumaa suurim toidutootja, mis on Hiiumaal Kärdlas tegutsenud juba aastast 1909 ning valmistanud kodumaisest toorainest pagari-, kulinaaria- ja kondiitritooteid. Rääkisime muu hulgas, mis on nende laiem missioon ning väärtused.