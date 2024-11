Kas teadsid, et tuntud takso- ja turvapartner pakub tegelikult veel sadat teenust?

Forus Takso nime all pakub ettevõte ka takso- ning esindusautode ja transfeerteenust. Forus äpi vahendusel on võimalik mugavalt teha oma igapäevasõite. „Kuigi me pole pikalt tegutsenud, oleme väga paljudele tuntud, sest tegutseme üle Eesti ja suuremates linnades näeb sõitmas meie taksosid ning ametiautosid,“ räägib värbamisjuht.

„Peame end üsna ainulaadseks ettevõtteks, sest ükski konkurent ei paku turul nii laia teenuste valikut, mis on abiks kinnisvara elukaare igas etapis,“ räägib Tammela. See tähendab, et kinnisvara omanik saab kõik vajalikud teenused hoone korrashoiuks ühelt teenusepakkujalt. Sealjuures on üha olulisem personaalne lähenemine.

Forus sündis kõigest kolm ja pool aastat tagasi, 2021. aastal, kui ühendati USS Security Eesti AS, Securitas Eesti AS ja Ermeesia OÜ ühiste väärtuste ja nime alla. Foruse tegevusalaks on hoolitseda kinnisvara halduse, hoolduse, koristuse ja puhastuse, energiatõhususe ning turva- ja ohutusteenuste eest. Forus on osa ettevõtja Urmas Sõõrumaale kuuluvast U.S. Investi kontsernist.

Eelmisel aastal toetasid tööandjate konsultandid oma tegevustega ja info levitamisega Foruse lennundusjulgestustöötajate suurt värbamiskampaaniat.

Foruse värbamise valdkonna juhile meeldib, et neil on töötukassas oma kindel konsultant – Tatjana Fjodorova, kellega koostöö on väga meeldiv ja hea, kes on alati toeks ja kellega saab jooksvalt infot vahetada. „Kui meil on tulemas mõni suurem objekt, kuhu vajame rohkem inimesi, saame selle info oma konsultandile saata ja üheskoos sobivad inimesed leida,“ kirjeldab Tammela.

Lisaks saab Forus töötukassast alati kiiresti informatsiooni, kui mõnes ettevõttes toimub koondamine – nii saab vaadata, kas saaks olla nendele inimestele uus potentsiaalne tööandja.

Võimalus karjääriredelil edeneda

Lisaks töökuulutuste avaldamisele töötukassa portaalis on Forus aktiivselt osalenud erinevatel töömessidel ning pakkunud lühiajalise töötamise võimalusi ehk tööampse nii puhastusteenustes kui ka turvasektoris. „Seda võimalust kasutavad väga paljud töötukassa kliendid,“ ütleb värbamisjuht.

Forus on olnud aktiivne ka töötukassa tööandjate töörühmades, aidates kaasa teenuste arendamisele ja paremaks muutmisele. Lisaks on ettevõte kasutanud praktikantide ja palgatoetuse teenuseid, et pakkuda võimalusi tööturule sisenemiseks.

Tammela sõnul teeb neile alati rõõmu see, kui inimene otsustab peale lühiajalist töötamist või praktikat püsivalt ettevõttesse jääda ehk näeb Forust kohana, kus karjääriredelil edeneda.

Töötukassa praktika kaudu on Forus leidnud inimesi ka kontoritööle. „Sain endale värbamistiimi näiteks nii väga ägeda inimese. Julgustan tulema meie juurde praktikale – suures ettevõttes on alati häid inimesi vaja ning praktika on suurepärane võimalus omale püsiv töökoht leida,“ räägib Tammela.

Foruse kodulehelt leiab endale igaüks midagi meelepärast – kas soov on leida rakendust lühiajaliselt ja teha tööampse või soovitakse püsivat ja pikaajalist tööd. „Ootame kõiki huvilisi ankeeti täitma, sest nagu Forusel on üle saja teenuse meie klientidele, on meil ka rohkelt erinevaid töökohti,“ kutsub Tammela Forusesse tööle tulema.

Foruse ja töötukassa koostöö ei piirdu vaid töökohtade pakkumisega. Tulevikku vaadates näeb värbamisjuht suurt potentsiaali digilahenduste arendamises, eriti massvärbamiste puhul, kus suur kandidaatide liiklus on tavapärane. „Loodame jätkata ägedat koostööd töötukassaga just digilahenduste osas ning saada toimima integratsioon töötukassa portaali ja värbamistarkvara vahel,“ ütleb Tammela.