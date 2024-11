„Noored tahavad midagi fancy’t!“ Milline näeb tegelikult välja tänapäevane tootmine?

Igal suvel saavad Inissionis võimaluse tootmistööd proovida töötajate lapsed. „Soovime oma lastele näidata, kuidas üks päris tootmine toimib. Siis ei mõtle lapsed ainult selle peale, et „ah, olen tiktokker, postitan midagi ja miljonid on käes“. Eesmärk on, et kui noored valivad oma tee ja tahavad ülikooli minna, ei kardaks nad tootmist ega tööstusega seotud erialasid,“ räägib Dementjeva.

Tegelikult ei ole tootmine tänapäeval enam must ja räpane, nagu tihtipeale ette kujutatakse. „Ei pea siin labidaga midagi tegema. Meil on olemas robotid ja tehisintellekti algoritmid, meil on puhas ja avar,“ ütleb Inission Tallinna tegevjuht.

Praktikale tuleb nii poisse kui tüdrukuid. Eelmisel suvel käis 12 noort ja pooled neist on töötanud juba kaks-kolm suve järjest. „Minu enda laps proovis sel suvel seda tööd ja ütles, et kui ei peaks vara ärkama, siis oleks see suurepärane töö. Kõik protsessid on selged: tuled hommikul tööle, sulle on konkreetsed ootused, mida pead tegema, ja päeva lõpus raporteerid, kui palju tööd on tehtud. Pilt on selge, mida sinult oodatakse ja mida on vaja teha. See on hea, positiivne kogemus. Selle jaoks taotleme alati töötukassast toetusi,“ räägib Dementjeva.

Viljakas koostöö töötukassaga

Koostööd töötukassaga alustas Inission juba pea kümmekond aastat tagasi. Viimastest aastatest meenutab Dementjeva hea sõnaga Yaskawa tööstusrobotite juhtimise koolitust, mis tehti koostöös TalTechiga. „Meil oli sisuliselt kriis, sest ainult üks inimene oskas nendega tööd teha. See on ettevõtte jaoks alati risk, kui on ainult üks inimene, kellel on teatud kompetents olemas. Kui temaga midagi juhtub – ta jääb haigeks, läheb puhkama või lahkub töölt –, siis ei ole asendust võtta,“ räägib Dementjeva. Poole aastaga õpetati välja viis robotioperaatorit ja probleem sai lahendatud.