Fox News: Trump nimetab peagi oma Ukraina rahusaadiku

Fox News kirjutas, et see amet ei saa olema tasustatud.

Ajaleht Wall Street Journal kirjutas eelmisel nädalal, et asepresidendiks valitud JD Vance’i valimiskampaania ajal väljendatud ideesid Ukraina asjus püüavad nüüd läbi suruda mitmed Trumpile lähedased nõuandjad.

Teadete kohaselt õhutavad mõned nõuandjad Trumpi sundima Kiievit nõustuma rinde külmutamisega, luues demilitariseeritud tsooni ja lubades Venemaal omale jätta maa, mille ta on seni vallutanud ehk umbes 20% Ukrainast. Samuti on kirjutatud, et Kiiev peaks nõustuma loobuma NATO liikmesuse taotlemisest 20 aastaks.