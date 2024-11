USA vabariiklased said enamuse ka esindajatekojas, mis annab Trumpile täieliku kontrolli

Vabariiklase võit Arizonas ja samuti aeglaselt hääli lugevas Californias andis vabariiklastele esindajatekojas 218 kohta, mis tähendab enamust, vahendab Associated Press.

Vabariiklaste juhid näevad endal nüüd olevat mandaadi kogu föderaalvalitsuse pahupidi pööramiseks ja presidendiks valitud Donald Trumpi visiooni elluviimiseks.

Kui Trump 2016. aastal presidendivalimised võitis, said vabariiklased samuti kongressi oma kontrolli alla, aga vabariiklaste liidrid olid paljudele tema ideedele vastu ja ülemkohtus oli liberaalide enamus. Enam see nii ei ole.

Kui Trump Valgesse Majja naaseb, on tema käsutuses vabariiklik partei, mis on täielikult tema MAGA-liikumise kontrolli all, ja konservatiivide enamusega ülemkohus, kuhu ta on ise kolm kohtunikku nimetanud.

„Ma kahtlustan, et ma ei kandideeri rohkem, kui te just ei ütle, et ta on hea, me peame midagi muud välja mõtlema,“ ütles Trump eile hommikul esindajatekoja vabariiklastele, kes selle peale naersid.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson, kes võitis Trumpi toetusel nominatsiooni ka edasi spiikriks jäämiseks, on rääkinud „leeklambiga“ föderaalvalitsuse ja selle programmide kallale minekust.

„Vabariiklastel esindajatekojas ja senatis on mandaat,“ ütles Johnson varem sel nädalal. „Ameerika rahvas tahab, et me selle „Ameerika eelkõige“ agenda ellu viiksime ja ära teeksime.“

Trumpi liitlased esindajatekojas annavad juba märku, et püüavad hakata Trumpi kohtuasjade eest kätte maksma. Eile teatas Trump oma tulihingelise toetaja Matt Gaetzi nimetamisest justiitsministriks.

Esindajatekojas on veel kohti, kus valimistulemus ei ole otsustatud, mistõttu võib vabariiklaste enamus olla vaid mõnekohaline. Probleemiks võib kujuneda ka see, et Trump on kutsunud kolm esindajatekoja koha võitnud vabariiklast – Gaetzi, Mike Waltzi ja Elise Stefaniki – oma administratsiooni. Nende asendamiseks tuleb korraldada uued valimised. Nende valimisringkondades on esindajatekoja koht siiski juba aastaid vabariiklaste käes olnud.

