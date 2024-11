42-aastane Gaetz on olnud üks Trumpi tulihingelisemaid kaitsjaid Kapitooliumil ning on järjepidevalt kasutanud oma positsiooni esindajatekoja õiguskomitees justiitsministeeriumi ametnike motiivide kahtluse alla seadmiseks ja nn sügavriigi vastu võitlemiseks. Ta on tuntud oma kompromissitu retoorika ning vastuoluliste ja radikaalsete väljaütlemiste poolest.