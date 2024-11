VIDEO | „Tere tulemast tagasi!“ Biden kohtus Valges Majas presidendiks valitud Trumpiga

„Poliitika on raske ja see on paljudel juhtudel mitte väga kena maailm, kuid täna on kena maailm ja ma hindan väga kõrgelt üleminekut, mis on nii sujuv, see saab olema nii sujuv kui võimalik, ja ma hindan seda väga kõrgelt, Joe,“ sõnas Trump, kes astub ametisse 20. jaanuaril.