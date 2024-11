Suveräänsete Rahvusriikide Euroopa fraktsiooni esindaja Alexander Sell uuris tulevaselt Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt, kuidas on tema nõudmised Venemaa sanktsioonidele kooskõlas tema abikaasa äriga Venemaal.

Kallas jäi endale kindlaks: need väited on alusetud. „Need on Eesti ajakirjanduses põhjalikult läbi uuritud ja kõik, kes tahavad veenduda faktides, saavad seda teha.“