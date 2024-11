Õiguskantsleri hinnang võib anda sadadele hädas arendajatele Tallinna linnas rohelise tule

Oktoobris kirjutas Delfi ärimees Janno Roki isikliku näite kaudu detailplaneeringute algatamise probleemistikust Tallinna linnas. Rokk pole kõigi teiste arendajate hulgas teab mis erand, kuid haruldaseks tegi tema see, et ta oli nõus oma näo ja nimega rääkima, millise kadalipu ta linnaga asju ajades on läbinud. Nimelt rääkis Janno Rokk talle kuuluvast Hobujaama 12 kinnistust, mille detailplaneeringu algatamine on veninud juba kaheksa aastat.