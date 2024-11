VIDEO | Torm tõi üleujutused Málaga piirkonna tänavatele. Punane hoiatus anti ka Valenciale

Paljudes kohtades tehti tormiks ettevalmistusi. Valencia üleujutustes kannatada saanud piirkondades tühistati kõik ebaolulised tegevused. Hispaania valitsus saatis abinõuna Málagasse üle 300 sõjaväelase ja piirkonna päästeteenistused on evakueerinud suure üleujutusohuga piirkondadest, peamiselt jõgede lähedusest, üle 4000 inimese.

Málaga provintsis Axarquia piirkonnas asuv Benamargosa jõgi on osaliselt üle kalda tunginud, teatas Hispaania väljaanne El Pais.

Äärmuslik ilm on mõjutanud nii lennu- kui ka rongiliiklust. Málaga lennujaam tühistas 15 lendu ja suunas ümber viis lendu. Málaga raudteejaam evakueeriti üleujutuste tõttu ja kõikide liinide töö Málaga provintsis on peatatud. Muuhulgas on häiritud ka Valencia-Barcelona liin.