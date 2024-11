Filmistuudio Mosfilm juht teatas, et andis Vene armeele üle rekvisiittanke

„Ma sain teada, et on vajadus, võtsin ühendust kaitseministeeriumiga ja need masinad viidi minema,“ ütles Šahnazarov.

Mosfilmi veebilehel öeldakse, et filmistuudio valduses on sõjatehnikat, mida kasutatakse rekvisiidina. Muu hulgas on stuudiol üle 190 ühiku soomustehnikat, mis on „grimeeritud“ erinevate riikide ja perioodide sõjatehnikaks. On ka mitukümmend ühikut relvastust, sealhulgas välismaa oma.