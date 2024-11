Opositsioon põhiseaduse muutmist kavandataval kujul ei toeta. Seeder: koalitsioonil on veel aega ümber mõelda

EKRE fraktsiooni ja põhiseaduskomisjoni liige Evelin Poolamets rääkis Delfile, et halli passi omanikele ei saa põhiseaduse kaudu valimisõigust anda. „Kui ei olda valmis selleks, et mittekodanikud välja võtta sealt, siis kindlasti ei hääleta me selle poolt. See on ju nii määramatu, me ei tea, kes need mittekodanikud homme on,“ ütles ta.