FOTOD | Ukraina päevad kultuuripealinnas tõid fookusesse ellujäämise kaudses ja otseses tähenduses

Esitleti esseekogumikku „UKRAINE! UNMUTED“, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Raamatu eesmärk on tutvustada Ukraina kultuuri ja murda levinud stereotüüpe. Kogumik arutleb kunsti ja sõja seoste ning selle üle, kuidas aitab kunst sõjas viibivatel loomeinimestel oma kogemust jagada. Väljaande kuraator on Oksana Forostyna. Tekstid on eesti keelde tõlkinud Anna Verschik ja Margus Lattik, kes osalesid ka vestlusringis.