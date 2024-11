VIDEO | Kuluhüvitiste ümber hiilitakse endiselt ringiratast. Üks fraktsioon on nõus loobuma vaid mõnesajast eurost

Riigikogu esimehe Lauri Hussari (Eesti 200) sõnul jäävad fraktsioonide pakutud kärpeettepanekud 10 ja 50 protsendi vahele. Konkreetset protsenti tänasel vanematekogu arutelul siiski ära ei otsustatud. Hussari sõnul ei olnud Eesti 200 esindaja Marek Reinaas pakutud kompromissiga rahul ja fraktsioonis jätkatakse arutelu.

Oktoobri lõpus kirjutas Delfi, et üks kompromissettepanek on pälvinud vähemalt nelja fraktsiooni toetuse. Hussar ütles, et nüüd on arutlusel sarnane idee, kuid ta seadis kahtluse alla, kas toetus sellele on nii tugev. Ta loodab, et kärpeotsus tehakse enne aasta lõppu ära.

Ühe aruteluga kursis oleva inimese sõnul on peamine vastasseis Eesti 200 ja Reformierakonna vahel, kuid Hussar seda otsesõnu ei kinnitanud. Delfi vestles ka vanematekogu arutelul E200 fraktsiooni esindanud Marek Reinaasaga, kes samuti ühtegi erakonda nimeliselt esile ei toonud. Küll aga vihjas ta, et väikseimat kärbet soovivad n-ö vanad olijad, kes on Eesti poliitikas väga kaua tegutsenud ja kuluhüvitisi iseenesestmõistetavaks peavad.

Sügisel, kui kuluhüvitiste kärpimise teema tõstatati, kinnitasid kõik kuus fraktsiooni, et nad toetavad ideed. Juba paar kuud on otsitud kompromissi ja arutletud summade üle nii fraktsioonides isekeskis kui ühise laua taga.

Küsimus on ka selles, kas teha erandeid Tallinnast väljaspool tegutsevatele rahvasaadikutele. Säärast ettepanekut tutvustasid sotsiaaldemokraadid, kelle sõnul võiks vähendada veidi rohkem nende kuluhüvitisi, kes on Tallinnast, Harju- või Raplamaalt. „Sest nende transpordikulud on kõige väiksemad,“ selgitas SDE fraktsioonijuht Priit Lomp. „Kevadel räägiti võimalusest kärpida kõigi saadikute kuluhüvitisi kolmandiku võrra. Siia võiks lisanduda see, et Tallinna, Harju- ja Raplamaa saadikutel kärbitaks hüvitisi kahe kolmandiku võrra.“

