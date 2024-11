Politsei kõrvaldas 74-aastase juhi kaks korda roolist. Ekspertiis tuvastas, et mees ei tohiks terviseseisundi tõttu autot juhtida

Sulg selgitas, et ehkki kutselised juhid peavad juhtimisõiguse säilitamiseks tervisekontrollis käima iga viie aasta tagant, on eilne juhtum äratuskell kõikidele tööandjatele. „Palun hinnake avatud meelega teie juures töötavate inimeste võimet, pädevust ja töökohustuste täitmisel hakkamasaamist, eeskätt eakamate inimeste puhul, kelle tervis võib oluliselt muutuda juba kuudega. Eriti hoolsad peaksid olema aga firmajuhid, kelle töötajad osalevad iga päev liikluses reisijaid või kaupa vedades. Liikluses on rasked masinad juba omaette suurema ohu allikas, ja kui neid juhivad inimesed, kelle tervislik seisund seda enam ei luba, on õnnetused kerged juhtuma,“ toonitas politseinik.