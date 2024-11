Hispaania Vahemere rannikul on oodata uut paduvihmaga madalrõhkkonda

Kõige suuremas ohus on Vahemere rannikualad. Hispaania ilmateenistus Aemet andis kuni homseni oranži hoiatuse osale Valencia, Kataloonia, Andaluusia ja Baleaari saarte regioonist, vahendab BBC News.

Aemet hoiatas väga tugeva vihmasaju ja tormide eest.

Oranž hoiatus on tasemelt teine ja tähendab olulist meteoroloogilist sündmust koos teatud ohuga tavategevusele.

Läbi linnade sõitsid sõjaväesõidukid, mis hoiatasid tormide eest megafoni abil.

Paljudes kohtades Valencia regioonis on tehtud ettevalmistusi. Koolitunnid ja spordiüritused on mõnedes linnades ära jäetud ning Aldaia linna keskusse on kaitseks kuhjatud liivakotte.

Siiski ei oodata, et see teine DANA (teatud madalrõhkkonda tähistav hispaaniakeelne lühend) oleks nii dramaatiline kui 29. oktoobri oma, kui eriti Valencia regioonis kaotati enneolematult palju inimelusid ja tekkis tohutu materiaalne kahju. Praeguseks on teada 222 hukkunut ja 23 inimest on endiselt kadunud.

DANA tekib siis, kui üks osa madalrõhkkonnast jugavoolu peamisest voolust ära lõigatakse, mis tähendab seda, et kui tavaliselt liigub see suhteliselt kiiresti edasi, siis antud juhul jääb see samasse piirkonda blokeerituks, mis toob kaasa mitmepäevase vihmasaju.

Juba esmaspäeva õhtul ujutati üle mõned Almería provintsi osad Andaluusias, mistõttu suleti ajutiselt osa kiirteest A7. Vícari linnas päästeti kolm inimest, kelle autod vool kaasa viis.

Kõige märjemates kohtades, eriti Málaga ja Granada ümbruses võib sel nädalal sadada 180 millimeetrit vihma, mis on umbes kahe kuu vihma norm mõne päeva jooksul.

