Michal: justiitsminister Pakosta ei kooskõlastanud minuga notaritasude tõstmist

Riigikogu liige Lauri Laats (Keskerakond) osutas, et justiitsministeerium on algatanud eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid umbes 30 protsenti. Laatsi sõnul saab notaritasude tõusu tõlgendada maksutõusuna ja ta toonitas, et see mõjutab koos käibemaksutõusuga kogu kinnisvaraturgu.

Peaminister Kristen Michal ütles küsimusele vastates, et kuigi keskvalitsuse kärped pärsivad majandusaktiivsust, siis teisiti eelarvet raamidesse ei saa. Michal sõnas, et justiitsminister ei kooskõlastanud notaritasude tõstmist peaministriga ning selle plaani osas peavad vastama justiitsministeerium ning kaubandus-tööstuskoda.

Eesti majandus on Michali sõnul taastuma hakanud ning ees on ootamas paremad ajad. „Majandusaktiivsus on kasvanud, ka eraisikute laenuturul on [aktiivsus] oluliselt kasvanud. Samamoodi on ettevõtete puhul erinevaid positiivseid märke sellest näha. On üksikuid valdkondi, mis on ekspordis juba edukamad, ja nii edasi. Nii et eks see taastumine vaikselt tuleb, ja kindlasti aitab sellele kaasa väga palju ka see, mis selle kopsu kinni tõmbas siin regioonis ja Põhjamaades, ehk laenuraha hind. Euribori hinne alaneb,“ kommenteeris ta.

Peaminister nentis, et ühel-kahel aastal panustab hinnatõusu protsendi-paariga ka lai julgeolekumaks, mis on kasvanud julgeolekukulutuste katteks vajalik. „Aga teisiti me jälle ei osta seda relvastust, mida meil on vaja, et Eesti püsiks iseseisvana, ja see ometi on ühiskondlik kokkulepe, et me hoiame oma riiki vabana ja panustame kaitsesse.“

Peaminister vastas veel Martin Helme küsimusele Eesti õhkimise, Vadim Belobrovtsevi küsimusele usuvabaduse, Rain Epleri küsimusele valitsuse tegevusplaani kohta USA presidendivalimiste tulemuste valguses, Tõnis Lukase küsimusele eraldiste kohta omavalitsustele, Mart Helme küsimusele julgeoleku, Aivar Koka küsimusele energeetika, Varro Vooglaiu küsimustele Kaitseväe juhataja avalduste ning Helle-Moonika Helme küsimusele riigiäpi venekeelse versiooni loomise kohta.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele regionaalpoliitika kohta.

