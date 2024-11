Elmar Vaher jäi kriminaalasja tõttu ilma kõrgest ametikohast erasektoris

Elmar Vaher ütles teisipäeval kohtusaalis, et tal oli plaan pärast politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori ametiaja lõppu 2023. aasta mais kuni poolteist kuud puhata ja minna siis tööle Omnivasse Eesti haru juhtima.

See plaan jäi aga katki. „Mulle esitati kahtlustus ja Mart Mägi (Omniva grupi juht – toim), kellega olin läbirääkimisi pidanud, ütles, et praegu ei saa seda otsust teha. Et olen kahtlustatav kuriteos,“ nentis Vaher kohtus.