Trump teatas, et Musk hakkab juhtima uut valitsuse üksust, mis tegeleb tõhususega

Musk ja Trumpi poliitiline liit liigub seega Valgesse Majja, aga esialgu on ebaselge, mida täpselt Muski roll hõlmab - või kas ta ja Ramaswamy suudavad tegelikult teha selliseid ulatuslikke muudatusi, mida nad on välja lubanud.

Trump kirjeldas uut osakonda kui „potentsiaalselt meie aja ’Manhattani projekti’,“ kuid ta lisas, et see hakkab nõustama „väljastpoolt valitsust“. See viitab, et Muskil ja Ramaswamyl ei ole mingit võimu muudatuste elluviimiseks, vaid ainult Valge Maja ja täidesaatva võimu osakondade nõustamiseks kärbete osas.