Trump nimetab kaitseministriks Fox Newsi saatejuhi

Trump teatas ööl vastu kolmapäeva, et USA järgmiseks kaitseministriks saab Pete Hegseth, sõjaveteran ja Fox Newsi saatejuht, kes on Trumpi vankumatu toetaja ja tuntud oma jõuliste seisukohtade poolest USA sõjaväe juhtimise küsimustes.

„Pete on karm, tark ja tõeline Ameerika ennekõike põhimõtte järgija. Ta on kogu oma elu võidelnud meie sõdurite ja riigi eest,“ kirjutas Trump avalduses. „Pete´i juhtimisel on Ameerika vaenlased hoiatatud. Meie sõjavägi saab taas suureks ja Ameerika ei tagane iial.“