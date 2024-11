Ajaleht Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi meeskonnal on valminud mustand presidendi täitevkorraldusest, mis looks „sõdalaste komisjoni“ (inglise keeles warrior board) kõrgemate sõjaväelaste hindamiseks ja võimalikuks ametist vabastamiseks. Dokument näitab, et jaanuaris ametisse astuv Trump tahab USA sõjaväe juhtimisstruktuuri põhjalikult ümber korraldada.