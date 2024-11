Slovakkia uus keeleseaduse muudatus võib kahjustada riigi häid suhteid Ungariga

Slovakkia opositsioonipoliitikud on seaduse suhtes kriitilised. Nende arvates võib see kahjustada turismi, vähendada Slovakkia konkurentsivõimet ja tuua kaasa kriitikat ka Euroopa Liidult.

Opositsiooni hinnangul meenutab seadusandlus endise autoritaarse peaministri Vladimír Mečiari 1990. aastate valitsust, kes surus peale Ungari-vastaseid meeleolusid. Varasemalt on Euroopa Nõukogu kritiseerinud Slovakkiat Ungari vähemusrahvuse õiguste rikkumiste eest.

Seaduse vastuvõtmise korral võivad Ungari ja Slovakkia suhted kiiresti jahedaks muutuda. See juhtus ka 2009. aastal, kui Slovakkia võttis vastu sarnase muudatuse, millega karistati riigiametnikke vähemuskeelte kasutamise eest, mis tekitas diplomaatilise tüli Ungariga.

Kultuuriminister Martina Šimkovičová, kes juhib ideed kehtiva seaduse karmistamiseks, lükkas ümber väited, et seadus on suunatud vähemuste vastu. Tema sõnul on seaduse eesmärk kaitsta slovaki keelt.