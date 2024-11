OTSEPILT | Kaitsevägi varistab Tallinn-Pärnu maantee Kanama viadukti

Viadukti varistamise eesmärgiks on koguda teadmisi ja täpsustada oskuseid viaduktide kui taktikaliste tugipunktide juures viivitustegevuste läbiviimisel, mille üks osa on selliste tõkete rajamine sõjalise kaitse eesmärgil. Lisaks aitab lõhkamise teel varistamine vähendada lammutustööde pikkust ja lammutustöödest põhjustatud müra ajalist pikkust ning üldist tavakodanike häiringut.

Orienteeruv Kanama viadukti varistamisaeg on täna hilisõhtul kell 23.55, ettevalmistustööde kiiremal valmimisel toimub varistamine vahetult peale eeltööde lõppu. Lammutustööde ajal tuleb liiklejatel arvestada liikluse lühiajalise täieliku peatamisega. Seisaku pikkuseks on orienteeruvalt 2-3 minutit.

„Kanama viadukt on aastakümneid vana ning amortiseerunud ning selle praegune kandevõime, mis on 80 tonni ei võimalda transportida kaitseväetehnikat või eriveoseid, põhjustades paljudele vedajatele probleeme, sest ümbersõidud on pikad ja ebamugavad. Pärast viadukti ümberehitust, kui kandevõime on 360 tonni, saab olukord olema kõikidele kasutajatele palju mugavam,“ selgitas transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter.

„Kuna Kanama viadukti puhul on tegemist MilMob objektiga, on suur hea meel, et kaasame juba enne ehitustööde algust protsessi ka kaitseväe, kes saab seeläbi võimaluse koguda täiendavaid teadmisi ja kogemusi viadukti varistamiseks tõkestamise eesmärgil,“ lisas ta.