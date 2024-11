Kohtunik lükkas edasi otsuse Trumpi vaikimisraha juhtumi tühistamise osas

Merchan pidi langetama otsuse Trumpi taotluse kohta tühistada süüdimõistev kohtuotsus 34 äridokumendi võltsimises pärast seda, kui USA ülemkohus otsustas juunis, et Trump peaks saama oma ametiajal ametlike toimingute eest laialdase puutumatuse.

Kohtunik rahuldas Manhattani ringkonnaprokuröri Alvin Braggi büroo taotluse anda valitud presidendi advokaatidele ja ringkonnaprokurörile aega 19. novembrini, et esitada uusi argumente selle kohta, kuidas Trumpi valimisvõit kohtuasja mõjutab.

Trump väidab, et tema vastu esitatud süüdistused tuleks tagasi lükata või süüdimõistmine tühistada, kuna ringkonnaprokuratuur tugines tõenditele, mis olid seotud tema ametialase tegevusega presidendina tema esimesel ametiajal.

Braggi büroo on öelnud, et Trumpi süüdimõistmine peaks kehtima, lisades, et kohtuprotsessil esitatud tõendid olid „ülekaalukad“.