NATO juht rõhutas Trumpile suunatud sõnumis Ukraina sõja ohtu USA-le

„Venemaa läheneb üha enam oma liitlastele Iraanile, Põhja-Koreale ja Hiinale. See ei ohusta mitte ainult Euroopat , vaid ka Indo-Vaikset ookeani ja Põhja-Ameerikat,“ ütles Rutte Pariisis enne kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga .

Venemaa raketitehnoloogia jagamine Põhja-Koreaga võib kujutada „otsest ohtu“ USA-le, sõnas Rutte, lisades, et Atlandi-ülest liitu peab hoidma tugevana.

NATO juht on ka varasemalt rõhutanud, et Venemaa sissetung Ukrainasse on USA ja kogu maailma julgeolekuküsimus. Euroopa soovib meeleheitlikult hoida Trumpi Ukraina abistamisest huvitatuna, kuna USA valitud president võib sõjalise abi peatada, eralduda Euroopast ja keskenduda selle asemel Hiinale.