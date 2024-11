„See on hullumeelsus!“ Tallinnas kogunevate noorte seas levib trend nuga põues kanda

Tuntud kui Bermuda kolmnurka - Musumäe (Viru McDonalds), Tammsaare pargi ja Kanuti aia piirkonda tulevad noored Paldiskist, Maardust, Keila tagant ja muudest linnavälistest kohtadest. Iga päev saab politsei vähemalt kaks väljakutset, et keegi on vehkinud noaga, lisaks väljakutsed, et keegi mõjub ohtlikult.

Kesklinna piirkonnas kontrollivad noori ja nende tegevust lisaks politseinikele ka turvafirmade töötajad ja haridusameti mobiilsed noorsootöötajad. Sageli pole vanematel ka aimu, kus nende noored õhtul ja öösel aega veedavad.

„Me lihtsalt uurime ja suhtleme nendega, et kuidas neil päriselt läheb. Päris palju juhtumeid on, kus lapsevanem tegelikult ei tea, kellega nende noored ringi liiguvad. Kuidas nad oma vaba aega veedavad,“ ütles Liisa Merekivi, PPA kesklinna piirkonnagrupi juht.

„Üldiselt on see, et lapsed ütlevad, et nad on ka sõbra juures ööbivad. Ja siis tuleb välja, et tegelikult see noor ei ole päris tõtt rääkinud vanemale,“ lisas Merekivi.

„Kui statistiliselt rääkida, siis kümme protsenti nendest pargi olevatest noortest on need, kes on riskigrupis,“ ütles Natalie Mets, Tallinna öölinnapea. „See võib tähendada, et ollakse keerulisest sotsiaalsest taustast, et ollakse nõrgema majandusliku taustaga.“

Laser kohtus noortega Paldiskist, Maardust, Koplist, Keilast. Enamik on neist 13-15-aastased ja ütlesid, et muud väga peale kooli ei tee. Aga oli ka tõsisemaid juhtumeid, näiteks üks värskelt end vigastanud nooruk. Ta mõlemad käed on sidemetes, millest immitses läbi verd.

„Täna läksin natuke üle piiri,“ sõnas noor lõikumiste kohta. „Ma proovin üldse maha jätta, aga see on suhteliselt raske. See tekitab ilgelt sõltuvust.“