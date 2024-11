„Ma võtsin viina.“ Trumpi võit oli Euroopa liidritele äratuskell. Jälle. Kas ka ärgatakse, on iseasi

Pärast Donald Trumpi tagasituleku külma dušši kogunesid Euroopa riigijuhid Budapestis, et arutada, mis meie maailmajaost edasi saab. Peo peremees, Ungari peaminister Viktor Orbán oli ajastanud 47 riigi osalusel toimuva Euroopa poliitilise ühenduse kohtumise ja erakorralise Euroopa Ülemkogu kohtumise ideaalselt. Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi juhina ning võõrustajana oleks see niikuinii tema sõu olnud, aga kokkusaamise toimumine vahetult pärast tema iidoli võitu oli Orbáni jaoks triumf.

Ungari peaminister on esimest korda 18 aasta jooksul olukorras, kus tema partei pole enam arvamusküsitlustes järjepidevalt esikohal. Peaks see nii jätkuma, jääb 2010. aastast Ungarit valitsenud Orbán pooleteise aasta pärast võimust ilma, aga Trumpi võit teeb rõõmu ja julgustab arvukalt neid, kes soovivad näha parempopulistide edu valimistel.