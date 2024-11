Saudi kroonprints toetas Iraani ja süüdistas Iisraeli genotsiidis

Kroonprints Mohammed bin Salman ütles Palestiina riigi loomise nimel korraldatud tippkohtumisel, et rahvusvaheline üldsus peaks kohustama Iisraeli austama „Iraani Islamivabariigi suveräänsust ja mitte rikkuma selle maid“, vahendab Times of Israel.

Mohammed näis karmistavat ka retoorikat Iisraeli vastu. Nimelt ütles ta Riyadhis kogunenud liidritele, et kuningriik mõistab uuesti hukka ja lükkab kategooriliselt tagasi genotsiidi, mille Iisrael pani toime Palestiina rahva vastu.

„Me kinnitame, et Iisraeli jätkuvad kuriteod süütute inimeste vastu, tema järjekindlus õnnistatud Al-Aqsa mošee pühaduse rikkumises ja Palestiina riikliku omavalitsuse keskse rolli kahjustamine kõigil Palestiina territooriumitel õõnestab jõupingutusi, mille eesmärk on saavutada Palestiina rahva seaduslikud õigused ja luua rahu piirkonnas,“ lisas ta.

Gaza tervishoiuametnike andmete kohaselt on Iisraeli pealetungi ajal Gazas hukkunud umbes 43 000 inimest. Iisrael on eitanud genotsiidisüüdistusi ja öelnud, et nad rakendavad meetmeid tsiviilisikute kahjude minimeerimiseks.