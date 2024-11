Pikaaegne Kremli propaganda kaastöötaja tegi Toomile ja Kõlvartile varjatud valimisreklaami

Selle aasta Euroopa Parlamendi kampaania käigus võis Jana Toomi näha avalikkuses jalutamas koos Oleg Bessediniga . Bessedin on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse teinud arvukalt intervjuusid Venemaa propaganda staaridega ja toetanud oma meediatööga Venemaa julgeolekuteenistustega seotud erakonda Koos. Enne sõda tegi Bessedin raha eest kaastöid ka Venemaa riiklikele propagandakanalitele.

Sellise tegevuse tõttu on ta ära märgitud arvukates kaitsepolitsei aastaraamatutes. Näiteks on ühes aastaraamatus kirjeldatud juhtumit, kus Bessedin väitis end olevat Eesti rahvusringhäälingu ajakirjanik, et saada pahaaimamatutelt inimestelt intervjuusid, mida kasutada Vene propagandas.