INTERVJUU | Ameeriklasest politoloog: kui Ukraina sõda lõppeb, on Trumpi järgmine väljakutse tuumarelvaga Iraan

Balti kaitsekolledži rahvusvaheliste suhete õppejõud Louis Wierenga ütles Delfile, et Marco Rubio USA välisministriks saamine on suurepärane uudis, Ukrainat maha ei müüda ning NATO säilimise pärast pole vaja muretseda. Keerulisem on lahendada Taiwani ja Lähis-Idaga seotud probleeme. Trumpi lubadust hakata Mehhiko narkokartellide juhte füüsiliselt hävitama võib Wieranga sõnul pidada usutavaks. „Trumpile see meeldib, kuna see on reaalne jõudemonstratsioon ega too kahjulikke tagajärgi,“ kommenteeris USA-Kanada päritolu politoloog.