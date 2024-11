Hoidke oma auto alati puhtana – avastage uuendatud Jazz Q-kaardi teenused!

Avastage, kuidas Jazz Q-kaart võib muuta autopesurutiini lihtsaks, kiireks ja taskukohaseks!

Avastage uued Jazz Q-kaardi paketid

Jazz Q-kaart on loodud autoomanike elu lihtsustamiseks! Saate valida kolme uue paketi vahel, mis kõik on mõeldud erinevate eelistuste ja vajaduste katmiseks:

Pakett Standard – klassikaline ja taskukohane lahendus igapäevaseks autopesuks. Valige see, kui soovite oma sõidukile regulaarset hooldust, mis hoiab selle puhta ja esinduslikuna. Pakett Smart – Jazz Pesulate kõige eelistatuim valik, mis lisab tavalisele autopesule ka Nano-Crystali poleervaha. See pakub kauakestvat kaitset ja muudab teie auto veelgi säravamaks. Pakett Super+ – luksuslik ja täielik autohoolduse lahendus, kus kõik lisateenused on komplektis. See on parim valik neile, kes soovivad oma autole parimat võimalikku kaitset ja hooldust.

Uus haldusplatvorm – juhtige oma paketti mugavalt veebis

Jazz Pesulad on avanud spetsiaalse haldusplatvormi, mille kaudu saate oma Q-kaardi paketti hõlpsasti hallata ja vajadusel muuta. Platvorm on kergesti leitav Jazz Pesulate kodulehelt, kus saate igal ajal oma kehtivat paketti üle vaadata ning soovi korral uuele tasemele uuendada. Paketi muutmisel hakkab uus teenus kehtima järgmise kalendrikuu alguses, et tagada sujuv üleminek ja järjepidev teenus.

Miks just Jazz Q-kaart?

See uuenduslik ettemaksuga püsimakselahendus tagab, et teie auto püsib puhas ja kaitstud, ilma et peaksite iga pesukorra üle eraldi mõtlema. Teenus on saadaval Tallinna ja Tartu pesutänavates, pakkudes teile paindlikku ja kiiret juurdepääsu autopesule igal ajal. Lihtsustage oma elu ja laske Jazz Q-kaardil oma auto eest hoolt kanda!

Teenus on saadaval Tallinna, Viimsi ja Tartu pesutänavates.

Registreeruge ja nautige alati puhast autot!

Kui soovite oma auto hooldamise muuta lihtsamaks ja efektiivsemaks kui kunagi varem, on Jazz Q-kaart just see, mida vajate. Külastage meie veebilehte, et valida enda jaoks sobivaim pakett ja alustada muretut teekonda alati puhta autoni!