MIDA KEEGI EI KUULE! | Kikkpoksija Uku Jürjendal: professionaalsed fighter’id on väga head näitlejad. Hirmu teesklemine töötab väga hästi

Seekordne saatekülaline on kikkpoksija Uku Jürjendal . Kahekümne kaheksast võitlusest on ta lajatanud matile kakskümmend vastast, kuusteist neist knock out’iga.

Mehel on selja taga sportlaskarjääri kõige raskem aasta. Nimelt on tal olnud kolm operatsiooni. Uku räägib avameelselt, kuidas on läinud vigastustest paranemine.