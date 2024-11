FOTOD | Politsei demonstreeris uut varustust. Peadirektor: see on märgiline areng

Areng on PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul märgiline. „Needsamad staabibussid ja ATV-d, mis siin hoovi peal on, on üks osa sellest meie kriisideks valmisoleku võime tõstmisest, aga aitab meid ka igapäevaste suuremahuliste sündmuste lahendamisel,“ märkis ta.

Eraldatud vahendite raames on uuendatud peadirektori sõnul ka kiirreageerijate varustust, et tuldaks oma ülesannetega paremini toime. „Oleme alustanud ka taktikalise meditsiini koolitusi, kus meie politseinikud on läbinud erakorralise meditsiini väljaõppe ehk nad on saanud kiirabiõe pädevuse,“ rääkis ta ning lisas, et see on oluline, kuna sageli on kriitiliste sündmuste puhul politsei esimeseks reageerijaks.