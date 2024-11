Kantsler Vseviov Hiinas: ootame Hiina koostööd Läänemere veealuse taristu kahjustuste juhtumi kriminaaluurimises

Vseviov ütles kohtumisel asevälisministri Liga, et Eesti välispoliitika absoluutne prioriteet, millest lähtuvalt hinnatakse kõiki teisi rahvusvahelise elu küsimusi, on Venemaa agressioon Ukraina vastu. „Eesti pingutuste eesmärk on õiglane ja püsiv rahu, mis on võimalik saavutada ainult Ukraina osalusega ja kui Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on tagatud. Nende tingimuste arvelt ei saa teha ühtki mööndust ega kompromissi,“ rõhutas kantsler.