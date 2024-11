VIDEO | Ossinovski Tallinna linnaeelarvest: on, mida oodata, see on hea eelarve

Kui alguses oli linnavalitsusel kavas kinnitada eelarve täna, 12. novembril, siis selleni siiski ei jõutud, sest jäänud on veel mõni lahtine ots. Ossinovski sõnul on eelarve aga 95 protsenti valmis.

„Investeeringute kava on kokku lepitud, valdava osa eelarveridade asjus on ka kokku lepitud. Paar üksikut poliitilist laadi vaidlust on üleval, tavapäraselt mõni poliitiline asjake jääb lõpus natukene pikemalt marineeruma. Eks lähipäevadel püüame selle kokku leppida ja siis liigume edasi,“ sõnas Ossinovski.

Linnapea ei soovinud kommenteerida, kelle või mille taha täpsemalt eelarve venima on jäänud. Tema sõnul ollakse aga kokkuleppe saavutamisele lähedal. „Ma saan öelda, et on, mida oodata, see on väga hea eelarve,“ märkis ta.