Kliimakohtumist võõrustava Aserbaidžaani president nimetas naftat ja gaasi jumala kingiks ning laitis lääne silmakirjalikkust

Əliyev kuulutas, et nafta ja gaas on jumala kingitus nagu kõik muud loodusvarad.

Tegemist on teise aastaga järjest, kui COP-d võõrustab naftariik. Mullu toimus see üritus Araabia Ühendemiraatides, aga sealsed sõnavõtjad olid märksa vähem sõjakad fossiilkütuste kaitsjad.

Aserbaidžaani majandus sõltub suuresti naftast ja gaasist. 2022. aastal moodustas see sektor ligi poole riigi SKT-st ja 92,5% ekspordituludest. Andmed on pärit USA rahvusvahelise kaubanduse administratsioonilt.

„COP29 eesistujana oleme me loomulikult rohepöörde suured eestkõnelejad ja me teeme seda,“ ütles Əliyev. „Aga samal ajal peame me oleme realistlikud.“

„Mul on neile halb uudis. Meil on 72 000 registreeritud osavõtjat 196 riigist. Nende hulgas on 80 presidenti, asepresidenti ja peaministrit. Seega on maailm kogunenud Bakuusse ja meie ütleme maailmale: tere tulemast Aserbaidžaani.“