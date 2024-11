OTSE | Põhiseaduskomisjon arutab avalikul istungil valimisõiguse piiramiseks põhiseaduse muutmist

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul on valdav osa riigikogus esindatud poliitilisi jõude avaldanud soovi muuta järgmiste valimiste eel kiirkorras Eesti põhiseadust. „Riigikogu menetlusse on esitatud kaks põhiseadust muutvat eelnõu, kus pakutud lahendused on detailides erinevad, kuid mõlemaga soovitakse võtta Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda arvestades vaenulike riikide kodanikelt võimalus kohalike volikogude valimistel hääletada. Arutame avalikul istungil põhjalikult läbi mõlemad ettepanekud ning teeme otsuse, kuidas eelnõudega aega kaotamata edasi minna,“ ütles ta.