DELFI USA-s | Esimest korda USA presidenti valimas: ma polnud Trumpi nime nägemiseks emotsionaalselt valmis

Valimispäev, New York. Päike paistab ja mainekas Tribeca asumis on vaikne pärastlõuna. Tänavanurgal asuvas kohvikus on kõik lauad hõivatud, aeg-ajalt möödub aknast mõni koeraga jalutaja. Pikas majarivis peatub silm suurte akende ja mustaks värvitud fassaadiga hoonel. Juba kolmandat aastat peab selles majas omanimelist galeriid Eesti päritolu Margot Samel.